El encuentro entre Ecuador y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Quito, ya tiene fecha. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer los días y horarios para lo que serán las fechas 3 y 4.

Previamente, la Selección Ecuatoriana de Fútbol ya conocía su calendario para las dos primeras fechas de las eliminatorias. En su debut, la Tri enfrentará a la campeona del mundo, Argentina, el próximo jueves 7 de septiembre de 2023, a las 19:00 (hora Ecuador). Será en el estadio Monumental de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires.

En la fecha dos recibirá a la Selección de Uruguay, el próximo martes 12 de septiembre, a las 16:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Las entradas para este partido todavía no salen a la venta, pero se espera que estén disponibles a finales de este mes de agosto.

Nuevas fechas confirmadas

Fecha 3 – 12 de octubre

Bolivia vs. Ecuador, La Paz, 15:00 (hora Ecuador)

Colombia vs. Uruguay, Barranquilla, 15:30 (hora local)

Brasil vs. Venezuela, Cuiabá, 20:30 (hora local)

Argentina vs. Paraguay, Buenos Aires, 21:00 (hora local)

Chile vs. Perú, Santiago, 21:00 (hora local)

Fecha 4 – 17 de octubre

Venezuela vs. Chile, Maturín, 17:00 (hora local)

Paraguay vs. Bolivia, Ciudad del Este, 19:30 (hora local)

Ecuador vs. Colombia, Quito, 18:30 (hora Ecuador)

Uruguay vs. Brasil, Montevideo, 21:00 (hora local)

Perú vs. Argentina, Lima, 21:00 (hora local)

