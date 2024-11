Eliminatorias: una campaña anti Messi en el Paraguay vs. Argentina. Los aficionados paraguayos no podrán ingresar al estadio Defensores del Chaco, en Asunción, con atuendos alusivos al astro Lionel Messi, sea con la camiseta albiceleste ni con de los clubes en los que militó, para el partido entre Paraguay y Argentina.

El partido se jugará en la jornada del 14 de noviembre del 2024. Teleamazonas transmite el compromiso, desde las 18:15, en vivo y en directo.

«Ya hemos advertido que en los sectores de acceso al público local no vamos a permitir el acceso de camisetas que no sean de Paraguay, o que sean neutras. Pero del rival no vamos a permitir», expresó el gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Fernando Villasboa.

El funcionario dijo que los aficionados que vayan vestidos con los atuendos prohibidos o tendrán que dejarlos afuera o directamente no se les permitirá la entrada. La prohibición incluye el nombre de Messi con las camisetas del Barcelona, PSG e Inter Miami.

«En los sectores de Paraguay todos deben vestir la Albirroja«, indicó el portavoz. «No es un asunto contra Messi. Nosotros respetamos la carrera de todos los futbolistas. Solamente que la localía para nosotros es muy importante«, señaló Villasboa a periodistas.

Argentina lidera las eliminatorias con 22 puntos, seguida por Colombia, con 19; y Uruguay y Brasil, con 16 cada uno. Más atrás vienen Ecuador y Paraguay con 13 unidades cada uno; Bolivia con doce; Venezuela once, Perú con seis y Chile última con cinco puntos.

El clasificatorio otorga seis cupos para el Mundial de Norteamérica de 2026 y al séptimo la posibilidad de una repesca contra una selección de otra confederación.

