Lluvia de elogios para Leonardo Campana en el New England Revolution. El futbolista ecuatoriano causó buena impresión en sus primeros días en el club. ‘Leo‘ recibió elogios de su entrenador Caleb Porter, luego de los primeros entrenamientos del equipo estadounidense.

Campana abandonó el Inter Miami en pos de más minutos. Algo que el New England está dispuesto a dárselo. Porter declaró: «estoy muy emocionado por Leo (Campana). Está demostrando que es un gran jugador, un verdadero número nueve«.

El futbolista ecuatoriano escogió el equipo del área de Boston por dos razones principales: la primera, por tener más continuidad en el juego, con más minutos en cancha. Y, la segunda, según explicó su agente Gonzalo Vargas, porque el club es especialista en la venta de jugadores a Europa.

Campana está activo en la pretemporada y conectó bien con una de las estrellas del equipo, Carles Gil. «Haremos muchas cosas buenas dentro del campo. Todos sabemos la calidad de persona y de profesional que es Carles«, apuntó el exjugador de Barcelona de Guayaquil.

