Elon Musk no bloqueará a medios de comunicación rusos en Starlink

El director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk, informó este sábado que el servicio de conexión satelital Starlink no bloqueará a los medios de comunicación rusos.

Musk señaló que no bloqueará a los medios rusos, a pesar de los pedidos de varios gobiernos, porque es un «absolutista de la libertad de expresión».

Además, el magnate dijo que el servicio de banda ancha satelital Starlink, que brinda su compañía en territorio ucraniano desde el 26 de febrero, no accederá a esta petición «a menos que sea a punta de pistola».

«Algunos gobiernos (no el de Ucrania) han pedido a Starlink que bloquee las fuentes de noticias rusas. No lo haremos a menos que sea a punta de pistola. Siento ser un absolutista de la libertad de expresión«, escribió el multimillonario en su cuenta de Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.