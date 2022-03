Elon Musk reta a Putin a disputarse Ucrania en un duelo

El fundador de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, retó este lunes a un duelo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para disputarse a Ucrania, en un mensaje vía Twitter.

«Por la presente desafío a Vladímir Putin a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania», afirmó Musk en un breve mensaje en el que intercaló la escritura cirílica.

«¿Aceptas el enfrentamiento?», continuó el magnate en otro tuit, en el que etiquetó la cuenta oficial del Kremlin.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна