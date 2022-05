Elon Musk rompe el silencio sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

El juicio por difamación del actor Johnny Depp contra Amber Heard está en su recta final y uno de los involucrados en este proceso, Elon Musk, se pronunció.

Durante el proceso, que duró sesis semanas, se revelaron detalles de la relación de Amber Heard con Elon Musk. Se mostraron videos de ellos juntos, mensajes que la acrtirz habría enviado sobre su amorío e incluso se especuló que la hija de Heard sería del multimillonario.

Por su estrecho vínculo con Amber, Musk fue nombrado originalmente como posible testigo en el caso, sin embargo, nuca llegó a testificar.

Elon, quien salió con la actriz durante varios meses después de que ella se separara de Depp, rompió el sincelio y por primera vez se pronunció sobre el juicio. El dueño de Tesla compartió sus comentarios en respuesta al científico investigador del MIT y locutor de podcasts Lex Fridman, quien tuiteó sus conclusiones sobre el juicio.

«Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble«, escribió Musk como respuesta a Fridman en Twitter.

El investigador del MIT respondió a su respuesta con el siguiente mensaje: «Espero que empecemos a pensar en las personas por lo mejor que son, no por lo peor«.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.