Elon Musk confirma limitaciones para los usuarios de Twitter

La red social Twitter registró complicaciones desde la mañana de este sábado 1 de julio de 2023. Miles de usuarios de la plataforma en varios países del mundo presentaron demoras o dificultades.

Miles de usuarios de Twitter han presentado complicaciones al tratar de enviar tuits, dar me gusta, hacer retwitt y otras acciones comunes en la red social. Esto sumando a que cientos de usuarios reportaron que sus ‘feeds’ o perfiles no se estaban cargando de manera habitual, acompañado de un mensaje que decía: “Lo siento, su tarifa es limitada. Espere unos momentos y vuelva a intentarlo”.

‘Rate Limit Exceeded’ y ‘#TwitterDown’ fueron las tendencias que se evidenciaron en el mundo este sábado, lo que se traduce como ‘cuota límite excedida’ y ‘CaídaddeTwittwer’. Sin embargo ninguna de estás fueron errores o problemas de la red social sino que se debe a nuevas limitaciones que Elon Musk, dueño de Twitter, confirmaría horas después.

Tras los miles de reportes que se presentaron este 1 de julio, Elon Musk compartió un mensaje en el que confirma que la ‘caída’ de la red social se debe un nuevas verificaciones para los usuarios. «Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales», escribió el multimillonario.

Entre lo que confirmó Musk se limitará las visualizaciones según el tipo de cuenta que se ha verificado en la red social Twitter. «Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día. Cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día. Y nuevas cuentas no verificadas a 300 por día», completó Elon Musk.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn