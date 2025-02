Actualizado 18:30

Redacción Teleamazonas.com |

La Embajada de Italia en Ecuador ha recomendado a sus ciudadanos «limitar sus desplazamientos» durante la jornada de elecciones de este domingo 9 de febrero de 2025, así lo anunció en sus redes sociales este viernes.

Asimismo, la Embajada pidió que los traslados sean los «estrictamente necesarios» y «extremando la precaución» en caso de manifestaciones o disturbios.

«Para emergencias, comuníquese con la Embajada al +593 9 99 78 08 61«, terminó el texto publicado.

Este domingo los ecuatorianos llegarán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. La campaña finalizó el jueves y el silencio electoral rige hasta las votaciones.

Si raccomanda ai cittadini 🇮🇹 in 🇪🇨, nella giornata elettorale di domenica 9 febbraio, di limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie, prestando massima prudenza in caso di manifestazioni o disordini. Per emergenze, contattare l’Ambasciata al +593 9 99 78 08 61 pic.twitter.com/5dVtJArb9c