Emily tiene un tumor en la cabeza y necesita recursos económicos para su tratamiento

En el segmento “Manos Solidarias” de este 13 de septiembre de 2022, les presentamos el caso de Emily Zamora, una niña de cuatro años quien tiene un tumor maligno en su cabeza.

Los padres no tienen los recursos suficientes para comprarle una silla de ruedas, ni la fórmula especial con la que se alimenta.

Al año y medio de nacida los doctores le detectaron esta anomalía y desde entonces los hospitales se han convertido en su segundo hogar, pues acude cada dos semanas a quimioterapias.

“Ya no habla, come poco y no puede mover los músculos”, señala José Luis Zamora, padre de Emily.

Sus padres tienen la esperanza que el tumor reduzca su tamaño y que así lo puedan extraer.

Para colaborar a Emily te puedes comunicar al : 0963944200.