Emiratos prohibirá viajar al extranjero a ciudadanos no vacunados de covid-19

Emiratos Árabes Unidos prohibirá a sus ciudadanos no vacunados de covid-19 viajar al extranjero a partir del 10 de enero, y los que tengan la pauta completa deberán tomar la dosis de refuerzo, anunciaron este sábado las autoridades emiratíes.

#NCEMA and @MoFAICUAE: Ban on Travel on UAE citizens unvaccinated with #Covid19 vaccine, starting Jan 10, 2022, with a requirement to obtain the booster dose for the fully vaccinated. With an exemption for medically exempted from taking the vaccine, humanitarian & treatment cases pic.twitter.com/zUw1FoSLBt