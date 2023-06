Empresario italiano revela detalles de su secuestro en Guayaquil

El empresario Benny C. relató los momentos de terror que vivió durante seis días tras ser secuestrado en su restaurante de Guayaquil. En una rueda de prensa, este 30 de junio del 2023, el ciudadano italiano reveló que los captores le dijeron que alguien de su seguridad lo había «vendido».

El viernes 23 de junio del 2023 aproximadamente a las 16:00 cuatro hombres armados, dos de ellos vestidos con prendas policiales, llegaron en motos y autos a su restaurante y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces, la Policía emprendió una intensa búsqueda y producto de ello uno de los presuntos secuestradores fue abatido.

Las cámaras de seguridad de su negocio captaron el secuestro. En ellas se observa a dos de los hombres, vestidos de policías, ubicarse estratégicamente en los exteriores, mientras que los otros dos ingresan al lugar amedrentando con armas. Segundos después, se ve a Benny C. salir del restaurante sin poner resistencia mientras uno de ellos lo toma del cuello y apunta con el arma.

«Cuando vi a los hombres armados lo primero que pensé fue entregarme sin resistencia. Quería proteger a mis empleados porque nunca se sabe la reacción de los secuestradores. Me duele que piensen que era cómplice. Tengo 25 empleados en mi restaurante que también son mi familia», señaló.

Lea también:

El italiano contó que luego de que los hombres lo sacaron de su negocio los llevaron a un inmueble cerca de La Florida, norte de Guayaquil. Allí lo encapucharon y el sábado en la noche lo trasladaron a otro lugar. «Durante esos días yo pensaba que mi vida se había acabado, mis sueños, mis proyectos y mi familia. Fue sumamente difícil», agregó.

Y el domingo nuevamente lo trasladaron a otro lugar. Él cree que estaba en Posorja, pues así lo escuchó y cuando llegó «olía a mar». Además, durante su cautiverio vivió momento de tensión pues los secuestradores amenazaron con cortarle varias partes de su cuerpo.

«Era sumamente difícil. Me amenazaron con cortarme la oreja y los dedos si no entregaba el dinero. Todos los días miraba por la ventana y pensaba si iba a salir solo o si alguien me iba a salvar«, reveló el empresario.

Después de cinco días, el 21 de junio del 2023, tuvo una esperanza de salir pues los secuestradores empezaron a hablar de su liberación. Ese día supo que la Policía de Ecuador se encontraba presionando y en la noche le dijeron que iba a estar libre.

«Pasaban las horas y las cosas iban cambiando. Eso me asustaba mucho (…) Tres o cuatro horas antes de mi liberación descubrí que mataron a un secuestrador y tuve más miedo por si querían tomar venganza«, añadió.

Su pesadilla no terminó hasta el momento en que estuvo a salvo pues en el momento de su liberación vivió momentos de tensión y temor por su vida. «Me dijeron: ‘nosotros te dejamos aquí, tú camina hacia el otro lado sin mirar’. Pensé que me iban a disparar, pero gracias a Dios no pasó eso«.

Los captores le pidieron primero 1 millón de dólares, luego 500 000 y finalmente accedieron a los 300 000. Una cantidad que no tenía, así lo ratificó en la rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que accedió a proporcionarles el pago de una cantidad de dinero, sin especificar cuál fue el monto.

También en Teleamazonas: