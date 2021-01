En 2020, Efraín Ruales aseguró en un video haber recibido una llamada amenazante

52 13

La muerte del presentador de Televisión Efraín Ruales impactó a Ecuador la mañana de este miércoles 27 de enero

El presentador de televisión que fue asesinado en Guayaquil, había grabado un video en junio del 2020 en donde aseguraba que había recibido una llamada intimidatoria

En la publicación habló de “mafias” y de llamadas en las que supuestamente le decían que “tenga cuidado”. “Es una lástima hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos y amigos me dijeron que no era necesario, pero hay personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico que los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece días después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos refiriéndome a la corrupción”, dijo Ruales en la grabación.

El video se titula ‘La mentira sin patas’. Fue subido a sus cuentas de redes sociales el 11 de junio del 2020.

La mañana de este miércoles 27 de enero fue asesinado el presentador Efraín Ruales. El crimen se registró en el norte de Guayaquil en la Avenida Juan Tanca Marengo.

Cuatro impactos de bala habrían acabado con la vida del animador de televisión, según los últimos reportes de la Policía.

De acuerdo a versiones preliminares, alrededor de las 07:00, el presentador habría salido de un gimnasio. Minutos después lo atacaron.

El general César Zapata indicó que se encontraron tres orificios de bala en el lado del conductor, y en el lado derecho un impacto a la altura de la ventana.

Además, el oficial policial descartó el robo porque se encontraron su celular y todas sus pertenencias.

Fiscalía

La Fiscalía informó que también inició, de oficio, una investigación por el presunto asesinato del presentador. Se recolectan los primeros indicios en el lugar.

Además, que ante la información que circula en redes sociales sobre el llamado al fallecido Efraín Ruales a rendir una supuesta versión, aclara: “El ciudadano no había sido convocado para ninguna diligencia”