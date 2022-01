Encontró a su madre tras dibujar de memoria el lugar donde lo secuestraron hace 33 años

Un hombre, que fue secuestrado por una banda de trata de niños, se reunió con su familia después de dibujar de memoria un mapa con los detalles que recordaba de la aldea donde fue secuestrado hace 33 años.

Li Jingwei, de la provincia china de Yunnan, dijo en línea que soportó “innumerables noches de añoranza” y que sintió “nostalgia desde que era pequeño”.

«Recordar la apariencia de mis padres y cómo era mi casa fue una rutina para mí durante un largo periodo de mi vida», comentó el hombre.

El 24 de diciembre del año pasado, el hombre de 37 años compartió en la red social de videos Douyinun, un dibujo a mano que había hecho con sus recuerdo de su pueblo natal.

“Soy un niño que está buscando su hogar. Un vecino calvo me llevó a Henan alrededor de 1989, cuando tenía unos 4 años”, expresó en el video.

“Este es un mapa del área de mi hogar que extraje de memoria”, declaró sosteniendo el dibujo de la aldea, que incluía características como un edificio que él creía que era un colegio, un bosque de bambú y un pequeño estanque.

La publicación, que se compartió miles de veces, sirvió para que las autoridades identificaran la localidad y levantaran sospechas en una pobladora, cuyo hijo había desaparecido, detalló el Sout China Morning Post.

Después de realizar una prueba de ADN corroboraron sus identidades y pudieron reunirse después de más de 30 años este 1 de enero.

“33 años de espera, innumerables noches de anhelo y, finalmente, un mapa dibujado a mano de memoria, este es el momento de la liberación perfecta después de 13 días. Gracias a todos los que me han ayudado a reunirme con mi familia”, publicó Li en su perfil de Douyin.

En el video de su reencuentro se observa como Li Jingwei retirando cuidadosamente la mascarilla a su madre para examinar su rostro antes de romper en llanto y abrazarla fuertemente.

