Encuentra en su casa una muñeca con una siniestra carta

Jonathan Lewis, residente en la localidad inglesa de Liverpool, pasó un extraño momento días después de recibir las llaves de su nueva casa.

Lewis inspeccionó el inmueble y vio que había un misterioso cable que salía de la pared que estaba bajo las escaleras que llevan al segundo piso de la casa. El hombre decidió ver qué había detrás y lo que encontró puede resultar un poco aterrador.

Justo en el sector de la casa que Lewis hizo el agujero, el dueño de la casa encontró una espantosa muñeca con una carta en la que se detalla que el juguete con forma humanoide asesinó a los antiguos dueños y residentes del lugar.

«Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien», dice la carta.

New homeowner finds rag doll in wall with note saying she killed previous family https://t.co/RpzUnLry3P — Daily Mail Online (@MailOnline) September 20, 2021

Lewis recibió las llaves de su nueva residencia apenas la semana pasada y cuando se contactó con la agente inmobiliaria le dijo que la cocina del lugar fue remodelada hace unos cinco años, por lo que el hombre cree que se trata de una broma de los anteriores dueños.