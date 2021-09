El actor estadounidense Michael K. Williams, reconocido por dar vida a Omar Little en la serie «The Wire» y Chalky White en la serie «Boardwalk Empire», fue encontrado muerto este lunes. Según la Policía de Nueva York se hallaron drogas en su apartamento en Brooklyn, lo que sugiere una presunta muerte por sobredosis.

El representante del actor confirmó la muerte del actor a The Hollywood Reporter. Quien habría encontrado el cuerpo de Williams habría sido su sobrino, indicó The New York Post de acuerdo a la información aportada por las autoridades. “La puerta no estaba forzada, el apartamento estaba en orden”, precisaron.

Michael K. Williams llegó a ser nominado cinco veces a un premio Emmy durante su carrera y actualmente constaba entre los seleccionados para mejor actor de reparto por la serie ‘Lovecraft Country’. También participó en varias películas aclamadas, entre ellas ‘Inherent Vice’ y ‘12 años de esclavitud’.

De acuerdo con medios internacionales, Williams ya había contado anteriormente que llegó a una iglesia en Nueva Jersey buscando desesperadamente ayuda para su adicción. “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. … Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de ‘The Wire’”, dijo en una entrevista en 2016.