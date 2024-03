Organizaciones indígenas de Ecuador y representantes de otras agrupaciones sociales participan este viernes el II encuentro nacional antiminero, inaugurado con un llamamiento a la unidad para defender el medioambiente y garantizar el abastecimiento de agua.

Al inaugurar el encuentro tras realizar una ceremonia del fuego, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, explicó que en la cita presentarán imágenes sobre los efectos de la minería en los territorios y discutirán sobre distintos ejes de trabajo.

Entre ellos, las estrategias organizativas, mecanismos de presión y defensa jurídica para apoyar a los indígenas que -según el movimiento indígena-, han sido «criminalizados» por su defensa al medioambiente.

En la cita de este viernes en la parroquia de Conocoto, en un valle cercano a Quito, analizarán también la comunicación comunitaria, popular y alternativa «para que se sostenga la verdad en los medios de comunicación», dijo.

En el Encuentro analizarán, asimismo, mecanismos para fortalecer la economía comunitaria, porque «a los ojos de los que están acabando nuestros territorios, las montañas, nuestros árboles, nuestras aguas, ellos ven solo dólares, montañas muertas» para justificar la extracción minera, comentó Iza.

Además, profundizarán sobre las guardias comunitarias, indígenas y populares, amparadas en la «autodeterminación y gobernanza del territorio», dijo al subrayar que las comunidades deciden cómo cuidar sus territorios.

En la ceremonia de inauguración, Iza instó a la unidad para «defender el territorio, las montañas, el agua, los árboles, los pajaritos, nuestra vida misma».

«Lo más sagrado de este encuentro tiene que ser defender los territorios con unidad, con organización», estrategia para la defensa de zonas rurales y urbanas, entre otros, resumió.

Y advirtió: «Si no paramos ahora, acuérdense en 25 años, en 50, años serán ciudades desoladas porque no tendrán agua. Ahí vendrán a decir, ‘pero los indígenas no lucharon’. Lo estamos haciendo y la invitamos ahora a luchar para la vida de todos los que dependemos de la madre naturaleza».

Radicalización de la protesta

El pasado martes Iza aseveró que radicalizarán la «resistencia y lucha» contra la extracción minera en el Ecuador.

Lo advirtió tras la presentación ante la Corte Constitucional de una nueva demanda de inconstitucionalidad del manual de consulta previa libre e informada, emitido por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

«Vamos a un proceso de resistencia y de lucha desde los territorios. Si tenemos que enfrentar desde las comunidades, desde los territorios, lo haremos. Vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas trasnacionales«, sostuvo el líder del movimiento indígena.

Iza pidió a las comunidades levantarse y defender pues «hay que sacar a la minería» de sus territorios «con la lucha y la resistencia». «Radicalización absoluta», subrayó antes de denunciar que se ha pretendido «confundir una lucha legítima» con la «delincuencia común y corriente».

