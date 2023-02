Los rumores sobre la posible salida de Énner Valencia del Fenerbahce crecen. Inter de Porto Alegre estaría cerca de cerrar las negociaciones con el delantero ecuatoriano. Según medios internacionales, ambos clubes habrían llegado a un acuerdo para la salida del atacante de 33 años.

El deseo del club brasileño es que el delantero llegue para disputar los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Valencia terminaría el contrato con el Fenerbahce a mediados del año y saldría como agente libre. En la actual temporada, el ecuatoriano registra 23 goles en 30 partidos, lo que ha hecho que sea pretendido por varios clubes de Asia.

En el campeonato local de Brasil, el mercado de fichajes se abre desde el 3 de julio de 2023. Gonzalo Vargas, representante de Valencia, buscaba extender la vinculación del atacante con el club turco al menos por un año más, pero no se ha cerrado ninguna renovación. En una de sus últimas entrevistas, Valencia también habló de su deseo de regresar a Emelec y de jugar la Copa Libertadores.

El reconocido periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, habría confirmado este preacuerdo y la intensión de llevar a ‘Superman’ al fútbol de Brasil. «Internacional está listo para cerrar el trato para fichar a Énner Valencia en una transferencia gratuita de Fenerbahçe, válida desde el final de la temporada», publicó en sus redes sociales.

Internacional are set to complete the deal to sign Enner Valencia on a free transfer from Fenerbahçe valid from the end of the season 🚨🇪🇨🇧🇷 #transfers



Pre-contract until June 2025 has been agreed, waiting to get it sealed. pic.twitter.com/bqVe1px0RL