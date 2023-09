Enrique Bunbury e Isabel Pantoja, eliminados en la semana final de Yo Me Llamo

La presión se eleva cada vez más en Yo Me Llamo Ecuador. Solo ocho participantes quedaron en competencia la noche de este martes 5 de septiembre del 2023, después de que Enrique Bunbury e Isabel Pantoja fueran eliminados.

El show de la segunda gala de la Semana Final se transmitió en vivo. Los participantes cantaron acompañados por una banda en el escenario. El público volvió a ser coprotagonista: 257 302 votos se registraron a través de las plataformas digitales de Teleamazonas (el portal www.teleamazonas.com, la fanpage @TeleamazonasEcuador en Facebook y las cuentas @teleamazonasec en Instagram y Twitter).

El jurado conformado por Pamela Cortés, Erika Vélez y Axel y el público, a través de sus votos, decidieron que continúen en el programa Juan Gabriel, Julio Jaramillo, Los Panchos, Luis Miguel, Héctor Lavoe, Manuel Turizo, Luis Fonsi y Mon Laferte.

Las presentaciones de la gala 58

La segunda gala de la Semana Final de Yo Me Llamo se inició al son de Los Panchos. El trío sorprendió con el tema ‘Múcura’, una canción al estilo de trova. Una pareja de bailarines acompañó al trío, al ritmo de los acordes de su requinto y guitarras. «Esperaba algo romántico, pero la verdad me encantó. Tenían ese as bajo la manga», les dijo Axel en la devolución.

La segunda imitadora de la noche fue Isabel Pantoja. Ella lució un vestido blanco largo que cubría su hombro y brazo izquierdo y pocos fueron sus movimientos en el escenario mientras cantaba el tema: ‘Era mi vida él’. Al concluir su participación Erika Vélez le dijo: «Me gustó mucho como lo interpretaste».

Lea también:

La gala continuó con el toque romántico. Esta vez en la voz de Luis Fonsi y el tema ‘Nada es para siempre’. La imagen de una luna gigante fue parte de la escenografía del imitador, una pareja de bailarines también lo acompañaron. «Se nota el trabajo, por la energía, la presión. Hoy la rompiste», le dijo Pamela Cortés en la devolución.

Manuel Turizo le cambió un poco el ritmo a la noche con el tema ‘Sola’. El participante salió cuarto al escenario donde tres bailarinas lo acompañaron. Tanto él como ellas lucieron de negro. El jurado disfrutó de la presentación, al final Erika le dijo: «Me encanta tu presentación, lo bien que se te ve en el escenario. No te quedas. Disfruto cada una de tus presentaciones».

‘Amárrame’ fue el siguiente tema en la voz de Mon Laferte. La imitadora hizo que el jurado se levantara de sus puestos y bailara al ritmo de la canción. Y ella también lo bailó en todo el escenario de Yo Me Llamo. «No dejas de sorprendernos, la voz no tengo nada que decirte. Espectacular, el vestuario, todo», le dijo Axel en la devolución.

El sexto participante fue Luis Miguel. El romanticismo continuó como protagonista de la noche. El participante interpretó el tema ‘No sé tú’, y durante todo el show permaneció en el centro del escenario. «Ya no hay ningún error en tus interpretaciones, nos encanta, nos enamoras. En serio, hemos disfrutado mucho», le dijo Pamela.

Con Julio Jaramillo y el tema ‘5 centavitos’ llegó el momento de la música nacional en Yo Me Llamo. El imitador lució un terno café con camisa blanca. Durante su show el público no dejó de aplaudir y el jurado también se puso de pie. «Siento como un orgullo. Esta música nos transporta a nuestra infancia, es muy importante que estés participando acá», le dijo Axel en la devolución.

Ya cerca del final Héctor Lavoe llegó al escenario del programa con el tema ‘Aguanile’. Un grupo de seis bailarines fueron parte del show. Él lució un terno celeste y zapatos blancos. El jurado no se resistió y también bailó en su puesto. «Brutal todo lo que hiciste esta noche, hay mucha dedicación», le dijo Erika.

El penúltimo concursante de la noche fue Enrique Bunbury. Él interpretó el tema ‘Depierta’. Para su show vistió completamente de negro. Y en la devolución Pamela le dijo: «Al principio tenías movimientos excesivos. Has perfeccionado el personaje y ahora controlas más tus movimientos».

La gala se cerró al estilo de Juan Gabriel y el tema ‘Amor eterno’. «Este tema lo quiero dedicar a todas las madres que han venido a vernos, sobre todo a aquellas que están un poquito más lejos», dijo el participante al inicio de su presentación. Pamela no pudo contener sus lágrimas. «La música es la combinación perfecta del silencio, el sonido y el sentimiento. Y hoy nos demostraste en esta nueva versión de ‘amor eterno’ que aunque no cantas sos Juan Gabriel también, eso es importante», le dijo Axel.

La noche de este martes se abrieron votaciones para que el público elija a su imitador favorito. Usted puede votar en este enlace. También puede hacerlo en las redes sociales de Teleamazonas: Facebook, Instagram y X (Twitter).

Mire a su cantante en la tercera gala de eliminación de la Semana Final, este miércoles, desde las 21:00.

También en Teleamazonas: