¿Cuánto costará las entradas a los partidos de la Tri ante Brasil y Argentina por eliminatorias?

Actualizado 17:07

Redacción Teleamazonas.com |

La Selección ecuatoriana de fútbol cerrará las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial del 2026 en Guayaquil. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció un paquete con los boletos para los dos partidos.

Según el anuncio oficial, Ecuador se enfrentará a Brasil el jueves 5 de junio, a las 18:00, en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. En cambio, el juego ante el vigente campeón del mundo, Argentina, será en septiembre con fecha aún por confirmar, pero en el mismo escenario.

La FEF habilitará la venta de boletos con anticipación para dar facilidades a los hinchas. Hay un calendario establecido. El Lunes 12 de mayo, desde las 10:00, se habilitará la venta exclusiva para los socios FANFEF categoría Bronce. En cambio, el martes 13 de mayo, desde las 14:00 se pondrá a la venta abierta los boletos para el público.

La dirigencia de la FEF optó por cerrar el camino clasificatorio en Guayaquil.

🎫 Venta de Pack | Ecuador vs. Brasil y Ecuador vs. Argentina



📆 Lunes 12/5 a partir de las 10h00: exclusivo para socios FANFEF Bronce



📆 Martes 13/5 a partir de las 14h00: venta a todo el público



Ecuador vs Brasil

🏟️ Estadio Monumental de Barcelona – Guayaquil, 5/6 18h00… pic.twitter.com/o3moN0V8K6