Entrevista a Jorge Yunda sobre la remoción de su cargo

Hoy el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el Noticiero de 24 Horas se refirió a su situación luego de la remoción del cargo dentro del Concejo Metropolitano.

Yunda aseguró que su remoción es un “mal precedente” para la ciudad.

“El Vicealcalde es mi juzgador, él públicamente pide mi renuncia para el ser Alcalde. Luego es presidente de la Comisión de Mesa y hace un informe para mi remoción. Finalmente el vota para mi remoción y él es el primer beneficiado”, sostuvo

Al ser consultado sobre dónde está su hijo Sebastián Yunda, el Alcalde aseguró que “no está fugado, no tiene una orden. Le quiero decir que yo responderé por mis actos. Dígame cuál es mi error, cuál es mi cometimiento de un delito y yo lo respondo. No voy a responder por gerentes. No voy a responder por secretarios. No voy a responder por familiares.”

Y añadió: “Él es mayor de edad, cometió un error gravísimo, terrible, que me ha dolido tanto que es conversar, chatear con funcionarios que fueron separados de mi administración por desobedecer mis órdenes. Les tenía prohibido contestar a un familiar y no lo hicieron. Él es un mayor de edad tendrá que responder ante cualquier situación”

Además, sostuvo que su hijo “está viajando, él es un músico. A veces está aquí, a veces está en otros lugares”

“Yo responderé por mis actos, cuando a mí en un chat se me haya encontrado una situación privilegiando amigos, compadres o familiares, yo ahí le daré la cara a la ciudad de Quito, que no ha existido esa circunstancia. Cada quien que responda por sus actos”, dijo

Escuche a continuación la entrevista completa