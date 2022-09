Álvaro Román: ‘La CC reconoce mis derechos violados’

La sentencia de la Corte Constitucional “hace que yo quede legitimado y que el que estaba haciendo de presidente, el doctor Fausto Murillo, se deslegitime aún más”, señaló Álvaro Román, al analizar la resolución de ese Tribunal, que consideró que él debió asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura, después de la salida de María del Carmen Maldonado, en febrero.

“La sentencia reconoce mis derechos violados, pero me dice: No puedes ocupar el cargo porque no hay una situación consolidada”, señaló Álvaro Román la mañana de este miércoles 28 de septiembre de 2022, entrevistado en el noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

La tarde del lunes 26 de septiembre la Corte Constitucional (CC) de Ecuador resolvió aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Román, indicando que Román Márquez vuelva a ser parte del Consejo de la Judicatura como suplente de la Presidencia y no como Presidente, como solicitaba en su acción de protección.

La preocupación de Álvaro Román es que el Pleno del CJ lo sigue convocando como vocal y él es suplente de la Presidencia. «El Pleno está cometiendo un delito”, manifestó en Teleamazonas.

“La sentencia les dice (al Pleno del CJ) que Álvaro Román tenía que haber asumido, por su condición de suplemente, la Presidencia de la Judicatura desde el 3 de febrero; el rato que ustedes resolvieron lo que hicieron es desconocer las decisiones del Transitorio, que son norma constitucional“, indicó Román.

Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado al Consejo de la Judicatura, Álvaro Román no pudo asumir la Presidencia del organismo; el Pleno del CJ nombró a Fausto Murillo.

🔵#BoletínCC | La Corte Constitucional emite, por unanimidad, la Sentencia Nro. 1219-22-EP/22 respecto de la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez.



Disculpas y reparación para Román

“En la reparación (la sentencia de la CC) dice que Álvaro Román debía ocupar el cargo de presidente, pero no le podemos poner a Román desde el 3 de febrero, porque crearíamos un caos jurídico”, explicó el letrado.

La sentencia de la CC dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe realizar la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura (CJ).

Román indicó que la Corte Constitucional cometió una incoherencia, pues debió designarle presidente de la Judicatura desde la actualidad, hasta tener una terna por parte de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, «las disculpas públicas y los cinco mil dólares es una forma de satisfacción moral«, dijo.

El Consejo de la Judicatura tiene 5 días para ofrecer disculpas a Álvaro Román por lo ocurrido. En el texto, debéra decir: “El Consejo de la Judicatura presenta disculpas públicas a Álvaro Román Márquez pues reconoce que a través de la Resolución No. 022-2022 de 03 de febrero de 2022 emitida por el Pleno de esta entidad, se vulneró su derecho a la seguridad jurídica. Esta institución asume su responsabilidad respecto de la vulneración cometida y se compromete a observar el ordenamiento jurídico en sus actuaciones”.

“Yo tenía que asumir la Presidencia temporalmente hasta que se mande una terna, esto lo podíamos solucionar”, recalcó el suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.