“El no tener un uniforme, el no haber tenido la posibibilidad de adquirir una lista básica de útiles, no puede constituirse en un motivo para excluir a nadie” de una institución educativa, dijo María Brown, ministra de Educación, entrevistada este miércoles 28 de septiembre del 2022 en el noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

“Si en cualquier institución educativa del país, una familia que no ha tenido las posibilidades de adquirir, no se le está permitiendo ingresar les pedimos reportarlo, porque esto no puede ser posible”, enfatizó, al cumplirse la cuarta semana de clases en Sierra y Amazonía, del año lectivo 2022-2023.

La Secretaria de Estado aseguró que hasta el 27 de septiembre se han registrado 37 305 matrículas adicionales de estudiantes en el sistema educativo, en comparación con el año lectivo 2021-2022. “Seguimos incrementando este porcentaje y seguimos afianzando el pedido a la ciudadanía para que los niños y jóvenes en edad escolar puedan ejercer el derecho a la educación”, dijo.

Acuerdo en mesas de diálogo con movimiento indígena

La Ministra de Educación participa en las mesas de diálogo que el Gobierno instaló con el movimiento indígena. Brown señaló que en la mesa de derechos colectivos, que está a su cargo, hay distintos puntos a tratar; uno de ellos es la educación intercultural bilingüe.

“Habían planteado 14 puntos por parte de las organizaciones y a esas 14 inquietudes pudimos dar una respuesta satisfactoria, por lo tanto hemos alcanzado un acuerdo en esos 14 pedidos”, sostuvo la Ministra de Educación en Teleamazonas.

En este sentido, Brown aseguró que no ha sido fácil lograr acuerdos, que hubo un esfuerzo por parte de las organizaciones y de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación.

La Ministra mencionó que previo a la instalación de las mesas de diálogo ya hubo un acercamiento por parte de la Cartera de Estado que ella dirige. “No es la primera vez que hemos conversado ni con Conaie ni con Feine ni con Fenocin”, aseguró.

La funcionaria informó que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación tendrá rango de Ministerio y manejará seis rubros, que contemplan la contratación de 9 001 docentes capacitados, mantenimiento de infraestructura, reapertura de instituciones educativas, alimentación, uniformes y textos escolares.

Para esto, la Secretaría manejará un presupuesto de 133 millones de dólares en el año.