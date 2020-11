La Organización de Educación Global “Participate Learning” abrió nuevamente su proceso de reclutamiento para todos aquellos profesores ecuatorianos que quieran trabajar en escuelas de Estados Unidos por un periodo de tres a cinco años, a partir del próximo año escolar que comenzará a finales de agosto de 2021.

El director de “Participate learning ”,Ronald Ramírez, señala que el programa está enfocado para docentes de prescolar y primaria .

Asimismo, manifiesta que el docente irá a los Estados Unidos a enseñar español y las cuatro materias básicas: Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Literatura en el idioma castellano.

Sin embargo, se requiere que el maestro enseñe su cultura, las tradiciones y costumbres.

El salario ronda entre 35 mil a 55 mil dólares anuales, de igual manera, el programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar: esposo e hijos

Para más información visite el sitio web: https://www.participatelearning.com/

Escuelas estadounidenses convocan a profesores ecuatorianos, los detalle de esta noticia en el siguiente video:

