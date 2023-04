La noche del sábado 22 de abril de 2023 se registró en video la reacción de un ciudadano tras ser señalado por acosar a una conductora de transporte público en Barcelona. La mujer, de manera firme y clara, obligó al hombre a irse del bus.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, un pasajero de la unidad de transporte estaba molestando y acosando a la conductora. Harta de la actitud del hombre, ella procedió a detener el vehículo y se dirigió hacia él para obligarlo a retirarse. La mujer aseguró que no iba a continuar con el recorrido si el pasajero no salía del transporte.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede ver el momento en el que la mujer le habla al pasajero y le reclama por sus comentarios inapropiados. «Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás», fueron las palabras de la conductora.

«Bájate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles», dijo la mujer. Tras el pedido, una de las pasajeras invita al hombre a retirase del vehículo, resaltando que está retrasando el recorrido de todos los usuarios.

Tras la acción de la conductora, en redes sociales se reconoció su valiente reacción frente al acoso que recibió del pasajero. En el video constan miles de mensajes de apoyo por encararlo y exigir respeto. Además, las publicaciones al respecto acumulan miles de likes y mensajes sobre la importancia de parar el acoso en el transporte público.

Una conductora de autobús echa a un chico borracho que estaba acosándola en Barcelona pic.twitter.com/O8K7vqPnTC — ceciarmy (@ceciarmy) April 24, 2023

