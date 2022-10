Español que iba caminando al Mundial fue detenido en Irán

Un español que emprendió un viaje caminando hasta Qatar para asistir al Mundial de fútbol fue detenido en Irán, afirmó su madre, que no ha tenido noticias de él desde principios del mes.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha confirmado que está preso en Irán y que está bien de salud», declaró Celia Cogedor, madre de Santiago Sánchez Cogedor, la noche del jueves 27 de octubre del 2022 en la cadena Trece.

El embajador español en Teherán «está haciendo los trámites» para «pedir autorización a las autoridades iraníes para visitarle», señaló, sin dar detalles de dónde se encontraría y qué cargos pesan en su contra.

Contactado por la AFP, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó hacer comentarios y remitió a la familia.

Según «Hengaw», Santiago Sánchez, quien también es exparacaidista del ejército español, fue recluido en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj.

La familia espera que esa liberación se produzca cuanto antes y confía en las gestiones de los servicios diplomáticos, que no les han confirmado el paradero exacto de Santiago.

Fanático del fútbol, Santiago Sánchez Cogedor partió en enero desde Alcalá de Henares, cerca de Madrid, con destino a Qatar, donde el Mundial-2022 arranca el 20 de noviembre.

Sin embargo, su familia del español no tuvo más noticias de él desde principios de octubre cuando publicó su última parada para el Mundial. En una última publicación el 1 de octubre en Instagram, donde documentaba su viaje, dijo que estaba en un pueblo del norte de Irak, a escasos cinco kilómetros de la frontera con Irán y cerca de una montaña a la que se dirigía para pernoctar.

No obstante, el viajero había advertido a sus padres que la comunicación desde dentro del país no sería fácil. «Me voy a mudar a un país donde no tengo comunicación porque está bloqueado. No tengo internet, así que no te preocupes por ahora, no estaré publicando nada», señaló.

Luego les dijo a sus padres, en un mensaje de voz difundido por una televisión, que iría primero a Teherán y luego al puerto de Bandar Abbás, en el estrecho de Ormuz, para tomar un barco a qatar.

«Esto está un poco caliente, pero todo bien», decía su mensaje haciendo referencia a las disputas y conflictos políticos de ese país.

OLA DE PROTESTAS

Irán enfrenta una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, tres días después de haber sido detenida por la policía de la moral por la presunta infracción del drástico código de vestimenta impuesto a las mujeres.

Teherán acusa principalmente a Estados Unidos, enemigo jurado de Irán, de estar detrás de las protestas.

En este contexto, las autoridades iraníes anunciaron a finales de septiembre haber detenido a nueve extranjeros; principalmente de Polonia, Italia y Francia, en relación con las protestas.

Con información de EFE y AFP

