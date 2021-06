Espectador provoca caída masiva en la Etapa 1 del Tour de Francia

En el inicio del Tour de Francia se vivió un momento de tensión y perocupación después de que un espectador provocara una caída masiva, cerca de la Côte de Saint-Rivoal.

La caída en cadena fue provocada por culpa de la pancarta de un espectador. Decenas de ciclistas fueron afectados en la durante esta primera etapa.

El joven espectador se cruzó por la vía mostraba una pancarta mientras pasaba el pelotón. Tony Martin (Jumbo-Visma) se estrelló con el cartel del aficionado que posaba para tomarse una fotografía. Todos los que iban detrás, en una vía estrecha, terminaron en el suelo. Hay pedalistas heridos y muchos tuvieron que cambiar sus bicicletas.

