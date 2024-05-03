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Estado de las vías en Ecuador este viernes 3 de mayo de 2024 de feriado

3 de mayo de 2024
Diana Silva

Si piensa desplazarse este feriado, tome en cuenta el estado de la red vial de Ecuador. La madrugada de este viernes 3 de mayo se registró un deslizamiento de tierra en el kilómetro 30 de la vía Alóag – Santo Domingo, por lo que la ruta se cerró parcialmente hasta cerca de las 10:00, cuando se habilitó para el paso vehicular.

Dos vías se encuentran cerradas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos: la vía antigua de Loja a Catamayo y la vía Tena Puyo.

Ecuador vive este viernes un descanso obligatorio por el Día del Trabajador que se recordó el miércoles 1 de mayo. Según la Ley de Feriados, si una fecha conmemorativa cae en martes, el día de asueto debe trasladarse al lunes. En cambio, si cae en miércoles o viernes, el día de descanso se trasladará al viernes.

Lea también:

 A continuación, el estado de las vías en Ecuador (actualizado a las 12:10 de este viernes 3 de mayo). Mire más información en este link https://alertasecuador.gob.ec/feriad

ProvinciaVíaEstadoObservacionesVía Alterna
AZUAYCUENCA – GIRON -PASAJE – MACHALAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 90, 96, 104, 109, 114 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 58, 66, 72, 75.N/A
AZUAYCUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACASPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA KM 22, 61 Y KM 76LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG
AZUAYCUENCA – MOLLETURO – NARANJALPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 70, 89 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 27, 36, 41 49, 91, 93 Y 99.EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) – LA TRONCAL – COCHANCAY
BOLIVARCHILLANES VÍA BUCAY/ SECTOR SANTA ROSAPARCIALMENTE HABILITADARUTA ALTERNA MATILDE ESTHER VIA MONTALVOVIA MILAGRO – VIRGEN DE FATIMA
CHIMBORAZORIOBAMBA – CUENCAPARCIALMENTE HABILITADASE RECOMIENDA CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL SECTOR EL CAUSALRIOBAMBA – GUAMOTE – TOTORILLAS – VÍA GARCIA MORENO – ALAUSI – CHUNCHI – CUENCA
CHIMBORAZORIOBAMBA-COLTA-PALLATANGA-CUMANDA-GUAYAQUILPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO EN CHAGUARPATA TRAMO PALLATANGA- CUMANDA HABILITADA PASO CONTROLADO VEHICULOS LIVIANOS EN LOS HORARIOS 05:00 A 08:00 Y 17:00 A 18:00ALOAG-SANTO DOMINGO
ESMERALDASVIA TRES VIAS HACIA PUEBLO NUEVOPARCIALMENTE HABILITADAA LA ALTURA DEL SECTOR PUEBLO NUEVO HAY HUNDIMIENTO DE LA VIA, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA POR PERSONAL DE PPNNN/A
LOJAVIA ANTIGUA A CATAMAYOCERRADAVIA ANTIGUA A CATAMAYO / SECTOR TIERRAS COLORADAS / EN LA «YE» DEL PARQUE EOLICO – SOCAVON / PARA TRASLADARSE DE LOJA A CATAMAYO SE RECOMIENDA UTILIZAR LA VIA PRINCIPAL / EL EVENTO TARDARA APROXIMADAMENTE 6 MESES EN SU RECONSTRUCCIONN/A
MANABICANUTO – CALCETAPARCIALMENTE HABILITADASOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTOSAN PLACIDO – SAN SEBASTIAN
MANABIJIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)PARCIALMENTE HABILITADAAFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIAN/A
MANABISAN JOSE DE CHAMANGA – PEDERNALESPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICASN/A
MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZAPARCIALMENTE HABILITADATRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR CHONE ALTON/A
MORONA SANTIAGOLIMON – SAN JUAN BOSCOPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO KM 6 ENTRADA CASCADA PIAMONTEN/A
MORONA SANTIAGOBELLA UNION – LIMONPARCIALMENTE HABILITADAHABILITADO 50% DESLIZAMIENTO DE TIERRA A LA ALTURA DE LOS LIMITES MENDEZ-LIMON SECTOR EL ROSARIO Y EN EL SECTOR SAN ANTONIO (PASO POR EL PUENTE ANTIGUO). CIRCULAR CON PRECAUCION.N/A
MORONA SANTIAGOTIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME.N/A
MORONA SANTIAGOY DE PATUCA – TIWINTZAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53 – PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68.N/A
MORONA SANTIAGOGUALAQUIZA – CHIGUINDA – SIGSIG – CUENCAPARCIALMENTE HABILITADAIRREGULARIDAD EN LA CALZADA EN EL SECTOR CHURUCO, CIRCULAR CON PRECAUCIONGUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
MORONA SANTIAGOMACAS – TAISHAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO EN EL SECTOR PUENTE RIO COLORADON/A
MORONA SANTIAGOMACAS – RIOBAMBAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA PASANSO EL TUNEL 3 KM.MACAS – PUYO
MORONA SANTIAGOMENDEZ – GUARUMALES-CUENCAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE ROCAS ENTRE EL SECTOR LA LIBERTAD KM 15 Y SECTOR EL CARMEN / CIRCULAR CON PRECAUCIONPLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN)
NAPOTENA – PUYOCERRADAEN EL KM 10 EN EL PUENTE DE PUERTO NAPO POR DAÑOS ESTRUCTURALES VIA ALTERNA ANTIGUO PUENTE DE PUERTO NAPO (CAMIONETAS Y AUTOS) PARA PESADOS RUTA ALTERNA PUYO-BAÑOS-AMBATO-QUITO-PAPALLACTA-BAEZA-ARCHIDONA-TENAN/A
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASVIA VALLE HERMOSO – CRISTOBAL COLÓN – LOS BANCOSHABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULARPASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS – PUENTE EN MAL ESTADO.N/A
ZAMORA CHINCHIPEZUMBI – DORADO – GUAYZIMIPARCIALMENTE HABILITADAVIA EN CONSTRUCCIONN/A
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