Estado de las vías en Ecuador este viernes 3 de mayo de 2024 de feriado

Si piensa desplazarse este feriado, tome en cuenta el estado de la red vial de Ecuador. La madrugada de este viernes 3 de mayo se registró un deslizamiento de tierra en el kilómetro 30 de la vía Alóag – Santo Domingo, por lo que la ruta se cerró parcialmente hasta cerca de las 10:00, cuando se habilitó para el paso vehicular.
Dos vías se encuentran cerradas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos: la vía antigua de Loja a Catamayo y la vía Tena – Puyo.
Ecuador vive este viernes un descanso obligatorio por el Día del Trabajador que se recordó el miércoles 1 de mayo. Según la Ley de Feriados, si una fecha conmemorativa cae en martes, el día de asueto debe trasladarse al lunes. En cambio, si cae en miércoles o viernes, el día de descanso se trasladará al viernes.
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A continuación, el estado de las vías en Ecuador (actualizado a las 12:10 de este viernes 3 de mayo). Mire más información en este link https://alertasecuador.gob.ec/feriad
|Provincia
|Vía
|Estado
|Observaciones
|Vía Alterna
|AZUAY
|CUENCA – GIRON -PASAJE – MACHALA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 90, 96, 104, 109, 114 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 58, 66, 72, 75.
|N/A
|AZUAY
|CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA KM 22, 61 Y KM 76
|LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG
|AZUAY
|CUENCA – MOLLETURO – NARANJAL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 70, 89 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 27, 36, 41 49, 91, 93 Y 99.
|EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) – LA TRONCAL – COCHANCAY
|BOLIVAR
|CHILLANES VÍA BUCAY/ SECTOR SANTA ROSA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|RUTA ALTERNA MATILDE ESTHER VIA MONTALVO
|VIA MILAGRO – VIRGEN DE FATIMA
|CHIMBORAZO
|RIOBAMBA – CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SE RECOMIENDA CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL SECTOR EL CAUSAL
|RIOBAMBA – GUAMOTE – TOTORILLAS – VÍA GARCIA MORENO – ALAUSI – CHUNCHI – CUENCA
|CHIMBORAZO
|RIOBAMBA-COLTA-PALLATANGA-CUMANDA-GUAYAQUIL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO EN CHAGUARPATA TRAMO PALLATANGA- CUMANDA HABILITADA PASO CONTROLADO VEHICULOS LIVIANOS EN LOS HORARIOS 05:00 A 08:00 Y 17:00 A 18:00
|ALOAG-SANTO DOMINGO
|ESMERALDAS
|VIA TRES VIAS HACIA PUEBLO NUEVO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|A LA ALTURA DEL SECTOR PUEBLO NUEVO HAY HUNDIMIENTO DE LA VIA, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA POR PERSONAL DE PPNN
|N/A
|LOJA
|VIA ANTIGUA A CATAMAYO
|CERRADA
|VIA ANTIGUA A CATAMAYO / SECTOR TIERRAS COLORADAS / EN LA «YE» DEL PARQUE EOLICO – SOCAVON / PARA TRASLADARSE DE LOJA A CATAMAYO SE RECOMIENDA UTILIZAR LA VIA PRINCIPAL / EL EVENTO TARDARA APROXIMADAMENTE 6 MESES EN SU RECONSTRUCCION
|N/A
|MANABI
|CANUTO – CALCETA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO
|SAN PLACIDO – SAN SEBASTIAN
|MANABI
|JIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)
|PARCIALMENTE HABILITADA
|AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIA
|N/A
|MANABI
|SAN JOSE DE CHAMANGA – PEDERNALES
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|SAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR CHONE ALTO
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|LIMON – SAN JUAN BOSCO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO KM 6 ENTRADA CASCADA PIAMONTE
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|BELLA UNION – LIMON
|PARCIALMENTE HABILITADA
|HABILITADO 50% DESLIZAMIENTO DE TIERRA A LA ALTURA DE LOS LIMITES MENDEZ-LIMON SECTOR EL ROSARIO Y EN EL SECTOR SAN ANTONIO (PASO POR EL PUENTE ANTIGUO). CIRCULAR CON PRECAUCION.
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME.
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|Y DE PATUCA – TIWINTZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53 – PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68.
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|GUALAQUIZA – CHIGUINDA – SIGSIG – CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|IRREGULARIDAD EN LA CALZADA EN EL SECTOR CHURUCO, CIRCULAR CON PRECAUCION
|GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
|MORONA SANTIAGO
|MACAS – TAISHA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR PUENTE RIO COLORADO
|N/A
|MORONA SANTIAGO
|MACAS – RIOBAMBA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA PASANSO EL TUNEL 3 KM.
|MACAS – PUYO
|MORONA SANTIAGO
|MENDEZ – GUARUMALES-CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE ROCAS ENTRE EL SECTOR LA LIBERTAD KM 15 Y SECTOR EL CARMEN / CIRCULAR CON PRECAUCION
|PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN)
|NAPO
|TENA – PUYO
|CERRADA
|EN EL KM 10 EN EL PUENTE DE PUERTO NAPO POR DAÑOS ESTRUCTURALES VIA ALTERNA ANTIGUO PUENTE DE PUERTO NAPO (CAMIONETAS Y AUTOS) PARA PESADOS RUTA ALTERNA PUYO-BAÑOS-AMBATO-QUITO-PAPALLACTA-BAEZA-ARCHIDONA-TENA
|N/A
|SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
|VIA VALLE HERMOSO – CRISTOBAL COLÓN – LOS BANCOS
|HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR
|PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS – PUENTE EN MAL ESTADO.
|N/A
|ZAMORA CHINCHIPE
|ZUMBI – DORADO – GUAYZIMI
|PARCIALMENTE HABILITADA
|VIA EN CONSTRUCCION
|N/A
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