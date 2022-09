Estados Unidos entrega equipos militares a Ecuador

El Gobierno de los Estados Unidos donó equipos militares valorados en USD 730 000 a la Brigada de Selva 19 “Napo” del Ejército Ecuatoriano, en la provincia de Orellana.

El equipo entregado consta de 180 chalecos de protección con cascos y placas de protección balística; 180 botiquines tácticos; 35 dispositivos GPS; 12 cámaras térmicas.

Además, piezas de repuesto y equipo de apoyo para armas y dispositivos de visión nocturna que se entregarán más adelante; y dos camionetas de carga.

#StrengtheningPartnerships: #SOUTHCOM's Gen. Laura Richardson & CSM Benjamin Jones visited @FFAAECUADOR's 19th Jungle Brigade in El Coca, Ecuador, to see how the unit counters threats, including illicit trafficking, on the northern border. @DefensaEc @USembassyEC pic.twitter.com/A28wftBQii