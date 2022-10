Activistas estampan ‘tortazos’ a la figura de cera del rey Carlos III de Inglaterra

Activistas climáticos del grupo autodenominado Just Stop Oil estamparon dos tortas en el rostro de la figura de cera del rey Carlos III en el famoso museo Madame Tussauds de Londres.

Esto, como parte de una serie de acciones realizadas desde principios de mes para exigir el cese de las prospecciones de petróleo y gas.

Dos miembros del grupo, que habían comprado sus entradas, estrellaron, cada uno, una torta contra la cara de la estatua de cera del rey ecologista, afirmó Just Stop Oil en un comunicado al tiempo que compartía en redes la acción reivindicativa.

Durante la acción, uno de los activistas se hizo eco de las palabras de un discurso pronunciado a finales de 2019 por Carlos, entonces Príncipe de Gales, en el que subrayaba que los jóvenes de la generación de sus nietos «exigen acciones inmediatas, no solo palabras».

«La ciencia es clara. La exigencia es clara: detener los nuevos proyectos de petróleo y gas. Esto es una tontería», afirmaron los activistas Eilidh McFadden, de 20 años, y Tom Johnson, de 29, en un comunicado.

La entidad ecologista compartió la acción en un vídeo en sus redes sociales, acompañado de unos tuits en los que denuncian al monarca inglés por «haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso» en persona en la próxima COP27 de la ONU, que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto.

El grupo Just Stop Oil puso en marcha una serie de acciones y bloqueos diarios en Londres a principios de octubre, que incluyeron el lanzamiento de sopa a los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery y el rociado de pintura en un concesionario de Aston Martin mientras se preguntaban: «¿Vale más el arte que la vida?».

El domingo, activistas del grupo ecologista Last Generation arrojaron puré de papas a Les Meules de Monet en un museo de Potsdam (Alemania).

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB