Una estatua de bronce que rinde homenaje a la difunta juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fue ubicada en Brooklyn. La figura se levanta meses después de que la magistrada muriera por complicaciones del cáncer de páncreas.

Creada por los artistas australianos Gillie y Marc, la escultura es parte de una iniciativa llamada ‘Estatuas por la Igualdad’. Precisamente, Bader Ginsburg es considerada una luchadora a favor del feminismo y la igualdad de género, en sus 27 años siendo parte de la Corte Suprema.

A proud daughter of Brooklyn, Ruth Bader Ginsburg dedicated her life to breaking down barriers and making our country a more equitable place. Her powerful example has inspired New Yorkers of all generations, and this new statue will ensure her legacy lives on for generations. pic.twitter.com/RxIzBM2kUW