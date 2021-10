Ester Expósito vuelve a actuar esta vez en ‘Venus’

Ester Expósito, actriz española, está lista para volver ante las cámaras luego de más de un año sin hacerlo por la pandemia de COVID-19.

Y en esta ocasión, Expósito participará en una producción de Terror, titulada Venus, y basada en la obra de H. P. Lovecraft, titulado “Los sueños de la casa de la bruja”.

Así lo confirmó Jaume Balagueró, quien será el director del filme que llevara a la producción a iniciar la producción del largometraje el 15 de noviembre de 2021.

Según el portal de noticias NTN24, “Expósito, con ganas de volver a estar frente las cámaras, después de un casi un año sin hacerlo por la pandemia de covid, no ha obviado que será un cambio de registro en su carrera, un «gran reto y lo que más me pone es que será extremo y radical, ensuciándome en un proyecto muy valiente, que me apetece un montón»”.

Ester Expósito recordó que cuando apenas era una niña pequeña se sentía muy atraída por el género de terror y se interesaba por las películas de miedo que veían sus padres e incluso a temprana edad se dijo a sí misma que le gustaría formar parte de un universo de ese tipo.

Los fanáticos de las películas y series recuerdan con agrado el talento de Expósito al encarnar a Carla en la popular serie juvenil de Netflix ‘Élite’ donde compartió pantalla con, nada más y nada menos que, Dana Paola.

“»Venus» será el segundo filme del nuevo sello cinematográfico español «The Fear Collection», creado por Pokeepsie Films (la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang) y Sony, en asociación con Amazon Prime Video, después de «Veneciafrenia», del propio De la Iglesia, que se vio hace unos días en el certamen”, publica el portal NTN24.