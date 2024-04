Esto se sabe del sismo en Nueva Jersey y Nueva York

La tarde de este viernes 05 de abril de 2024 se registró una réplica del sismo de 4.8 que azotó la ciudad de Nueva Jersey, en el noreste de Estados Unidos.

Así lo informó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a través de su cuenta de X afirmando que este nuevo sismo tuvo una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter. «Seguimos revisando las infraestructuras críticas y por el momento no hay informes de daños significativos«, mencionó.

A 4.0 magnitude aftershock from this morning’s earthquake in New Jersey just occurred.



We are continuing to review critical infrastructure and there are no reports of significant damage at this time.