Estos son los motivos del final de una ‘relación tóxica’ entre Belinda y Nodal

Christian Nodal , a través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, confirmó que había terminado su noviazgo y compromiso con Belinda… ¿Qué pasó? Aquí te contamos los motivos del final de lo que se había convertido en una ‘relación tóxica’.

Celos, abuso y manipulación habrían sido algunos de los ingredientes que terminaron con ese sueño que nació cuando juntos fueron coach de ‘La Voz México’. Pero, ¿quién hacia quién? Algunos compartidos, y otro solo habrían sido propiciados por Belinda.

Luego de que Nodal compartiera que se habían separado, sin nombrar en ningún momento a ‘Belinda’, nos dimos a la tarea de investigar por un lado, y reconfirmar aquello que habíamos visto en primera persona o contado por otros.

EL principio del fin

El principio del fin habría sido desde casi el comienzo de esta relación. Y aunque para muchos se trataba de una promoción publicitaria tanto el comienzo, como el final, la realidad es que sí había una relación, sí había proyectos de una vida juntos, pero para muchos el amor real iba de un solo lado, del de Nodal. Mientras que esas mismas personas que han compartido con la pareja, aseguran que del otro lado había un ‘amor desesperado’ por resolver, Belinda.

Tal como te hemos contados, y hemos visto en otros medios, sí podemos confirmar que los gastos de Belinda eran desmedidos y todos eran pagados por Nodal. Con 23 años, solo quería que su novia de 32 estuviera feliz y dejara atrás esa ‘tristeza’ que mostraba permanentemente y su debilidad física que en más de una oportunidad la habría llevado al hospital en secreto.

¿Qué pedía Belinda?

Viajar siempre en avión privado, a donde fuera, y siempre acompañada, por lo menos de su maquillista (aunque siempre la viéramos a cara lavada), y su asistente.

Cartera exclusivas, zapatos, ropa y en lo posible reservarlo antes de que saliera al mercado. Viajes a todo lujo (algunos luego suspendía perdiendo el dinero).

Dinero, para pagar sus gastos, los de su familia y los de sus amigos. La excusa que daría es que no le era posible generar dinero ya que había decidido apoyar a su pareja, por lo que al acompañarlo a todos lados, era imposible aceptar proyectos.

Los celos y la manipulación

Esto es algo que compartían ambos. Nodal celaba a Belinda, y Belinda no le perdía el paso a su novio, al punto que en más de un show no solo no dejaba que las fans mujeres se le acercaran, sino que hasta habría hecho bajar del escenario a mujeres bonitas que trabajaban en la producción del concierto de turno.

Nodal también habría llegado a celos extremos, al punto de mudarse con ella a Madrid cuando estuvo grabando su serie para Netflix, y dejar su creciente carrera en suspenso.

¿Manupilación? Habría sido también mutua, él que no podía vivir sin ella, y ella con un constante malestar, que, como te contamos, habrían requerido de atención de urgencia, que mantenía preocupado a su novio.

Hace unos días, Javier Ceriani, en ‘Chisme No Like’, aseguró que Nodal y Belinda estaban peleados luego de que ella le pidiera cerca de 4 millones de dólares para pagar su deuda de impuestos en México. ¿La razón del pedido? Que si no abonaba iría presa… Pero el monto era bien diferente.

Según Ceriani debía 500 mil dólares y el resto lo dividiría en pagar lo taxes de una propiedad que le habría comprado Lupillo Rivera en Los Angeles, y un resto por si terminaba la relación antes de la boda.

¿Qué habría pasado cuando Nodal descubrió el engaño? Habría decidido investigar, con la ayuda de personas de su confianza, todo aquello que se rumoraba del final con sus ex, por las mismas causas: dinero.

Según lo que pudimos saber, habrían llegado a comunicarse con varios de ellos, incluido Lupillo, pero esto no ha sido confirmado.

Luego de esto, el mismo Nodal le habría puesto fin a la relación, donde aparentemente se habría comprometido a no dar detalles de por qué terminaron y darle un ‘final feliz’, por lo menos mediátidos.

¿Esas fueron todas las causas del final? Habría una más, pero que por respeto a la privacidad de Belinda, y su lucha contra esa causa, preferimos no hablar de la misma.