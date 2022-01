Estos son los tres goles nominados al Premio ‘Puskas’

La FIFA dio a conocer los tres nominados al Premio Puskas, el cual se entrega al mejor gol del año. En esta ocasión los nominados fueron el argentino Erick Lamela (Sevilla), el checo Patrik Schick (Bayer Leverkusen) y el iraní Mehdi Taremi (Oporto).

El gol de Lamela, que se remonta al 14 de marzo de 2021 cuando todavía vestía el uniforme del Tottenham, fue anotado frente al Arsenal con un remate de rabona desde casi la frontal del área que ha sido uno de los tres goles seleccionados por los votantes.

😱 We were all @sergio_regui after this went in



Erik Lamela’s sensational rabona goal has been voted the @premierleague Goal of the Season. Will it be good enough to win the Argentinian the FIFA #Puskas Award?@ErikLamela | @SpursOfficial | @Argentina pic.twitter.com/yl6i2RszD3