Aunque reconoció las dificultades que enfrentará, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mostró listo para batir este sábado 17 de septiembre de 2022 a Gennady Golovkin. Esta pelea será su tercera y última con su archirrival e insistió en que zanjará esta rivalidad con un nocáut.

Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, necesita sacudirse las dudas que le rodean desde que en mayo sufrió la segunda derrota de toda su carrera, en un combate ante el ruso Dmitry Bivol en la categoría superior de mediopesado.

Cuatro meses después, el ídolo del boxeo mexicano fue aclamado en la conferencia de prensa del jueves por sus devotos seguidores, que viajaron a Las Vegas (Nevada) en el marco del fin de semana de celebración de la independencia de México.

