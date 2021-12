«Estoy muerto en vida»: camionero cubano sentenciado a 110 años de prisión

El caso de Rogel Lázaro Aguilera Mederos, un camionero cubano radicado en Estados Unidos, que fue recientemente condenado a 110 años de prisión por ocasionar un accidente en 2019 que acabó con la vida de cuatro personas en Colorado, ha generado una gran polémica en las redes sociales.

Rogel es un inmigrante cubano de 26 años, padre de un niño de 5 años, que en los Estados Unidos se ganaba la vida conduciendo un camión. Sin embargo, su vida dio un giro inesperad, el 25 de abril del 2019 cuando estuvo incolucrado en un accidente de tránsito en la autopista I-70 en el estado de Colorado.

Según el relato de Aguilera Mederos, los frenos de su semiremolque fallaron y a pesar de que intentó frenar, su camión impactó contra un vehículo, generando un choque en cadena de más de 20 vehículos y creando un incendio. Como consecuencia del fatal suceso, fallecieron cuatro personas.

Tras el terrible accidente de tránsito, el camionero fue a juicio, donde lo declararon culpable de 42 cargos. Entre ellos, homicidio vehicular junto con cargos de asalto y conducción imprudente.

La ley del estado de Colorado tiene penalidades muy severas para este tipo de delitos. Si bien todos concuerdan que se trató de un accidente y que Aguilera-Mederos no tenía intención de matar a esas cuatro personas, la sumatoria de los cargos suma un total de 110 años de prisión.

Durante el juicio, el chofer rompió en llanto y se disculpó con las familias de las víctimas. Además, se mostró destrozado por la situación que atraviesa.

“Estoy muerto en vida. Estoy muerto en vida. Es muy difícil vivir con este trauma. No puedo dormir”, decía desde el estrado en medio de lágrimas Rogel.

Además, indicó que nunca tuvo la intención de que este fatal accidente sucediera. «No soy un criminal y nunca pensé en lastimar a nadie en toda mi vida», se lo escucha decir en el video de su declaración que ha dado la vuelta al mundo.

Cuban immigrant Rogel Lazaro Aguilera-Mederos said he was "working for a better future for my family." Sad, tragic case all the way around. pic.twitter.com/fnUOtnrXPg