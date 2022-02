Estrada debutó con doblete y triunfo en la MLS

El ecuatoriano Michael Estrada, delantero del DC United, debutó este sábado en la MLS con un doblete en el triunfo por 3-0 de su equipo en casa contra el Charlotte del técnico español Miguel Ángel Ramírez, que disputó el primer partido de su historia en este campeonato.

Estrada, incorporado este año por el DC United en calidad de cedido procedente del Toluca, con opción de compra a título definitivo, fue titular y selló su doblete antes del descanso.

Demostró personalidad al encargarse en el minuto 37 de transformar el penalti del 1-0, marcado con un certero disparo cruzado que engañó al meta rival.

