Dominic Fike, el actor que interpreta a Elliot, el amigo de Rue y Jules en la serie ‘Euphoria’, hizo polémicas declaraciones sobre la actriz Amber Heard. Declaró que fantasea con la ex esposa de Johnny Depp, quien enfrenta un juicio por difamación, de una manera peculiar: ‘caliente y golpeándolo’.

«Yo, yo solo voy a venir directamente y decirlo. Voy a decirlo. Voy a ser real con ustedes. Creo que Amber Heard es caliente, amigo”, dijo la estrella de la Euphoria. Fike también es músico y estaba realizando un concierto para los estudiantes en la Universidad de Northwestern el sábado.

«No lo sé. Sé que no es la opinión popular y sé que no es el foco en este momento, amigo, pero he estado teniendo estas visiones de ella”. Según The Independent, el artista de rap-rock y actor se paseaba por el escenario mientras revelaba su fantasía. Aclaró que Heard estaba «golpeándome» en sus visiones. «Creo que es caliente», agregó.

Dominic Fike describes fantasizing about being abused by Amber Heard at a recent show:



"I'm gonna be real with y'all. I actually think Amber Heard is hot… But I've been having these visions of her [where] she's beating me up. I think it's hot.” pic.twitter.com/1YbNED80hz