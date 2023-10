Las estudiantes universitarias ecuatorianas podrán postular para el programa, con gastos pagados, ‘Study of the U.S. Institutes’ o ‘SUSI 2024’ hasta el 9 de octubre del 2023. La convocatoria está dirigida para jóvenes «involucradas en actividades de liderazgo para mujeres indígenas y afrolatinas«.

‘SUSI 2024’, son programas académicos de cinco a seis semanas que se centran en temas de estudios de EE. UU. para grupos de estudiantes universitarios, académicos y profesores extranjeros. Todas estas actividades están organizadas por universidades y facultades del país norteamericano.

En el programa se incluye una residencia académica intensiva, un viaje de estudios educativos a otra región de los Estados Unidos, oportunidades para que los participantes interactúen con pares estadounidenses y actividades de servicio comunitario y desarrollo de liderazgo.

La iniciativa con enfoque en liderazgo Femenino se implementará de manera presencial del 13 de enero al 17 de febrero de 2024 y todos los gastos de viaje serán cubiertos en su totalidad por el gobierno de los Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos?

Las jóvenes que postulen deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser ecuatoriana de nacimiento

Tener de 18 a 25 años de edad cumplidos hasta julio de 2023

Estudiar en una universidad del Ecuador y tener al menos un semestre más de estudio a su regreso del programa (como estudiante regular, no en preparación de tesis)

y tener al menos un semestre más de estudio a su regreso del programa (como estudiante regular, no en preparación de tesis) Pertenecer a un pueblo o nacionalidad indígena o afroecuatoriano

Demostrar cualidades de liderazgo en temas de mujeres y servicio a la comunidad

Participar en actividades extracurriculares y de voluntariado

Tener excelentes calificaciones y logros académicos

De preferencia, no haber viajado antes a los Estados Unidos

No obstante, para participar en este programa no es requisito hablar inglés.

¿Cómo postular?

Las universitarias ecuatorianas interesadas deberán llenar el formulario de postulación y enviarlo, escaneado y en PDF, junto a la documentación de respaldo enumerada al correo electrónico: contactocultural@state.gov. El envió se deber realizar hasta las 23:59 del domingo 9 de octubre de 2023 con el siguiente asunto: SUSI 2024 – Apellido, Nombre – Universidad.

Además, la Embajada aclaró que no se aceptarán las postulaciones enviadas después del plazo establecido o aquellas que no incluyan todos los documentos detallados a continuación:

Formulario del programa SUSI completo y firmado

del programa SUSI completo y firmado Copia de la cédula de ciudadanía

de ciudadanía Ensayo

Certificado de matrícula del semestre en curso otorgado por la universidad

Registro de calificación de todos los semestres cursados hasta el momento, firmado y sellado por la Secretaría u Oficina de Registro de la universidad

Dos cartas de recomendación de profesores de la universidad

de profesores de la universidad Certificados detallados sobre las actividades de liderazgo, voluntariado y extracurriculares en que participa el estudiante

