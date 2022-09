La hora en la que comes puede estar afectando a tu salud mental, según un nuevo estudio del Brigham and Women’s Hospital. Las investigaciones apuntan específicamente a los trabajadores que cumplen turnos de noche o irregulares y que, por ello, su alimentación no contempla las horas habituales.

Trabajar de noche y dormir durante el día, o un horario similar a este, a menudo provoca una desalineación en el reloj corporal de 24 horas, conocido como el reloj circadiano. Además existen desalineaciones en el cerebro y sus comportamientos diarios, como los ciclos de sueño/vigilia y ayuno/alimentación.

Ante esta información, el equipo de investigadores diseñó un estudio que simulaba trabajar de noche. A 19 participantes, 12 hombres y 7 mujeres con una edad promedio de 26 años, se los separó en dos grupos para analizar los efectos de comer durante el día y la noche, en comparación con comer solo durante el día.

Comer en el día, mejor que comer en la noche

Descubrieron que comer durante el día y la noche aumenta los niveles de ánimo similares a la depresión en un 26%. Algo similar para los niveles de ánimo a la ansiedad, con un 16% más, según el estudio.

Por el contrario, los participantes del grupo de alimentación del día no experimentaron este aumento, por lo que se sugiere que el tiempo de comer podría tener una influencia en el estado de ánimo.

«Los trabajadores de turno, así como las personas que experimentan la interrupción circadiana, incluyendo ‘jet lag’, pueden beneficiarse de nuestra intervención de tiempo de comida”, dijo Sarah L. Chellappa, coautora del estudio en un comunicado.

Cabe destacar que se comprobó que los participantes estuvieran libres de afecciones médicas, incluyendo antecedentes previos o actuales de depresión y ansiedad. Los autores recalcaron que todavía se necesitan más estudios para establecer definitivamente si los cambios en el tiempo de las comidas pueden ayudar a las personas que experimentan trastornos depresivos y relacionados con la ansiedad.

Otro estudio anterior, más pequeño y publicado en 2021, sugirió que las comidas diurnas podrían ayudar a reducir otros riesgos para la salud. Comer por la noche aumentaba, asegura el ensayo, los niveles de glucosa, además es un factor de riesgo para la diabetes. En tanto, restringir las comidas al día prevenía este efecto.

Con información de | CBS News/Medical News Today