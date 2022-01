Estudio sudafricano dice que la variante ómicron es un 25% menos virulenta

Un estudio realizado en Sudáfrica apunta que la variante ómicron de la covid-19 causaría una enfermedad menos grave, reduciendo el riesgo de hospitalización y muerte respecto a la delta en un 25 %, aunque precisa que su gravedad se ha atenuado sobre todo por las vacunas y la infección previa.

«En la ola impulsada por ómicron, los resultados de covid-19 grave se redujeron principalmente por la protección aportada por una infección previa y/o vacunación», señala el estudio desarrollado por científicos de Sudáfrica; «pero la virulencia intrínsecamente reducida podría representar un riesgo reducido del 25 % de hospitalización grave o muerte en comparación con (la variante) delta».

Es decir, incluso teniendo en cuenta la protección que proporcionan la vacunación o la inmunidad derivada de infecciones previas; los datos del estudio sugieren que las características concretas de esta variante reducen en un 25 % el riesgo de sufrir una enfermedad grave con ómicron en comparación con delta.

El estudio apoya otros resultados científicos preliminares obtenidos hasta ahora a nivel global, que apuntan a una mayor transmisibilidad pero una menor virulencia de ómicron, una variante detectada a finales de noviembre en Sudáfrica.

Realizado en la provincia sudafricana del Cabo Occidental, el estudio comparó 5.144 pacientes de la cuarta ola, impulsada por ómicron; y cuyo pico el país consideró superado a finales de diciembre, con 11.609 pacientes infectados en las olas anteriores, la última de las cuales fue dominada por delta.

