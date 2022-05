¿Por qué Eva Mendes ya no ha sido vista en películas de los últimos años? En una reciente entrevista, la actriz de 48 años se refirió a su ausencia en la pantalla afirmando que, ahora que es madre, ha establecido nuevas reglas en lo que respecta a su profesión y a la elección de sus papeles.

«Yo estaba trabajando todavía; simplemente no estaba actuando porque, como saben, la actuación puede tomar mucho tiempo», dijo Mendes. Y agregó: «Así que me tomé un tiempo libre de las películas.» Cuando se le preguntó si consideraría un regreso, Mendes continuó explicando:

«Tengo una lista tan corta de lo que voy a hacer. Antes de los niños, estaba dispuesto a todo, ya sabes, si era un proyecto divertido. Pero ahora no haré violencia. No quiero hacer sexualidad. La lista es corta”. Enumeradas las razones, Mendes espera volver a un proyecto agradable y limpio, asegurando que una películan de Disney sería perfecto.

Eva Mendes tiene dos hijas con el también actor Ryan Gosling, con quien comenzó una relación en 2011 después de reunirse en el set de la película de 2012 The Place Beyond the Pines. Siendo madre, la actriz también ha decidio alejar a su hijos de las redes sociales, llegando a publicar muy pocas cosas de su familia en sus cuentas oficiales “hasta que tengas la edad suficiente”.

En 2017, durante un discurso de aceptación de los Globos de Oro, Gosling agradeció a Mendes por «criar a nuestra hija, [estar] embarazada de nuestro segundo y tratar de ayudar a su hermano a luchar contra el cáncer» mientras trabajaba en el musical La La Land. «Si ella no hubiera tomado todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia, seguramente sería alguien más aquí que yo hasta hoy», dijo, agregando: «Cariño, gracias”.

Fuente | The Independent/