Excomandante de Policía rechaza vínculo con grupos narcos; teme por su vida

«Rompo ese silencio». “Hasta la fecha no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación. Y si las autoridades me requirieran, estaré siempre presta a comparecer. Yo no he tenido necesidad de huir del país”. En un comunicado, la excomandante General de Policía niega tener vínculo con grupos narco delictivos.

Tannya Varela, excomandante de la Policía de Ecuador, respondió este domingo, 18 de febrero del 2024, rechazó el presunto vínculo con la mafia albanesa. Según el informe del caso León de Troya, en el que participó Fernando Villavicencio, ella era conocida como «La Madrina».

Una investigación del Frente Parlamentario Anticorrupción, presidido por Villavicencio, reveló que que el albanés Dritan Gjika, cabecilla de una estructura criminal, coordinaba la seguridad de la organización narcodelictiva con una oficial de Policía, identificada como ‘La Madrina’.

Parte de esta estructura fue desarticulada el pasado 6 de febrero del 2024 con operativos conjuntos en Ecuador y España, más de 30 personas resultaron detenidas, según informaron las autoridades.

La excomandante de policía emitió este domingo un comunicado. Negó «rotunda y categóricamente» las acusaciones en su contra. También señaló que no se pronunció antes por recomendación de sus abogados.

Sin embargo, dijo estar presta para colaborar con la justicia y está presta a comparecer en caso de que se requiera su testimonio en alguna investigación que lleve adelante la Fiscalía General del Estado.

A continuación el comunicado textual de la Excomandante de Policía de Ecuador:

«Durante el último año he recibido en silencio falsas acusaciones replicadas por varios medios de comunicación que, en desempeño de su rol ‘periodístico’, me sentenciaron como partícipe de una ola de corrupción degradante.

Se pretende forzar ante la opinión pública la idea de que yo, Tannya Varela Coronel, , prevaliéndome de mi cargo como Comandante General de la Policía nacional, supuestamente favorecí a organizaciones delictivas y una serie de bajezas adicionales que no puedo sino negar rotunda y categóricamente.

En diciembre del 2022, decidí por sugerencia de mis abogados, no responder públicamente las falsas acusaciones que hoy han escalado a tal punto que mi familia se ha convertido en víctima de esta distorsionada e infame acusación. Decidí esperar a ser requerida por la autoridad en silencio, incluso a costa del cuestionamiento público de mi nombre y mi trayectoria.

Rompo este silencio porque, al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra. Desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales, eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna ni como Comandante General de la Policía, ni como civil.

Estas acusaciones me han puesto en el ojo de un huracán del que jamás debí formar parte. Con todos estos señalamientos, lo más lógico es que tema por mi vida, mi seguridad e integridad, así como la de mi familia.

Sepa la opinión pública que, hasta la fecha, no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación. Y si las autoridades me requirieran, estaré siempre presta a comparecer. Yo no he tenido necesidad de huir del país, ni esconderme.

Más allá de estas acusaciones falsas, yo tengo intacto mi honor y puedo caminar tranquila y con la frente en alto.

Jamás cerré el diálogo con ningún medio de comunicación, ni siquiera con el medio que hoy lidera estas acusaciones convenientes y distorsionadas. He proporcionado mi verdad y lo seguiré haciendo ahora de manera activa.

Soy inocente, gozo de mi presunción de inocencia como derecho fundamental y ejerceré la defensa de mi buen nombre con rotunda firmeza».

