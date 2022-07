Damian Oliver es ahora una estrella porno luego de dejar su carrera en el futbol profesional. Esta transición para él fue algo complicado y sus primeras experiencias las platicó en el podcast ‘Anything Goes with James English’, en donde aclaró que no es «tan bueno como la gente piensa».

Como ex jugador del ‘Crystal Palace’, Oliver habló sobre cómo pasó de ganar miles, a cobrar €150 por seis horas de trabajo como estrella porno. Por este tipo de cosas dijo que la percepción pública del trabajo está lejos de la realidad.

Hablando de su primera vez en un set, dijo: «Eso fue aterrador, estando en mi primer set, el tipo de la cámara era un gran irlandés calvo, era bastante aterrador. Tengo que sacar mi pene delante de él y empezar tener sexo”.

Olivar continuó explicando: «Era como pisos laminados, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor. «Tuvimos que seguir cortando, yo la tenía doblada sobre el sofá, pero yo seguía resbalando por todo el suelo, tenían que seguir limpiando el suelo, yo era solo un desastre”.

EL dinero también fue un problema para él. Salió de las canchas para ganar más dinero junto a su trabajo de pintor y decorador. Pero pronto decidió ir a tiempo completo después de conocer a su compañera estrella porno Sophie Anderson.

Oliver dijo: «La gente solía decirme, ‘lo estás haciendo todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y dijeron, ‘bien podrías ser pagado por ello’. «Pero no fue hasta que tuve la confianza para hacerlo, [que me di cuenta] que era un juego de pelota completamente diferente”.

En un punto de la conversación, la estrella porno dijo que habría hecho «mucho más dinero» si hubiera seguido jugando al fútbol. Y aunque ya es tarde para lamentarse, Oliver espera seguir una carrera con su compañera en la actuación convencional, como películas y series, en el futuro.

