Expertos descartan mitos sobre la vacuna contra el COVID-19

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 35 Segundos

Varios mitos se han difundido en redes sociales sobre la vacuna contra el COVID-19, incluso existen rumores falsos de que al vacunarse se podría alterar el código genético de las personas.

Expertos se pronuncian y aclaran cada uno de estos mitos. Además, explican la importancia de vacunarse.

Una de las más grandes dudas se da entorno a la confianza en la vacuna que fue desarrollada en diez meses, pues las vacunas generalmente se fabrican en 10 años.

«Las vacunas van a ser seguras para un 99.99% de la población. No van a tener ningún riesgo grande que pueda ser identificado y que se haya pasado por alto», indica el farmacólogo Enrique Terán.

Otra teoría conspiranoica indica que la vacuna contra el COVID-19 modificaría nuestro código genético. Sin embargo, esto no sería posible pues la vacuna no contiene ADN, nuestro principal constituyente genético, sino que contiene ARN.

En mitos más radicales se dice que la vacuna contra el COVID-19 sería parte de un plan para dominar el mundo a través de un microchip. «No hay forma de eso. Ese tipo de preocupaciones debe estar alejado de la realidad», añade Terán.

Los expertos señalan que no existe una razón fundamentada para no vacunarse, pues no se está tomando en cuenta la población de riesgo.

Más detalles sobre los mitos de la vacuna contra la COVID-19 en el siguiente video: