Polémica por foto viral de empleada de Twitter durmiendo en la oficina

Twitter se enfrenta a una reestructuración tras la compra de Elon Musk. En la empresa estadounidense se viven días duros tras los masivos despidos y las exigencias que tendrán que cumplir los afortunados que conservarán sus empleos.

En medio de esta situación, que ha causado revuelo en el mundo, se viralizó una imagen de una de las empleadas de la red social durmiendo en las instalaciones luego de las medidas del magnate.

La imagen generó un amplio debate en redes sociales, pues para muchos la llegada de Musk está afectando psicológicamente y físicamente a sus empleados.

Ante ello, la protagonista de la fotografía viral, Esther Crawford, quien se desempeña como directora de producto de Twitter, explicó la razón por la que decidió dormir en las instalaciones.

La imagen fue difundida por otra persona, pero Crawford la retuiteó y compartió una extensa explicación en su cuenta personal.

«Cuando su equipo está presionando las 24 horas del día para cumplir con los plazos, a veces tú duermes en el trabajo», inició su justificación que escandalizó a algunos internautas.

Además, la responsable de producto de Twitter y ex CEO de Squad reveló que «algunas personas están perdiendo la cabeza».

«Hacer cosas difíciles requiere sacrificio (tiempo, energía, etc.). Tengo compañeros de equipo en todo el mundo que se esfuerzan por dar vida a algo nuevo, por lo que es importante para mí presentarme ante ellos y mantener al equipo desbloqueado», añadió.

Asimismo, manifestó que no es momento de un momento normal por los cambios y ambiciones que requiere la nueva idea de Twitter.

«Trabajo con personas increíblemente talentosas y ambiciosas aquí en Twitter y este no es un momento normal. Estamos a menos de una semana de una transición comercial y cultural masiva. Las personas lo están dando todo en todas las funciones: producto, diseño, ingeniería, legal, finanzas, marketing, etc», justificó Crawford.

Por último, la directora de producto, madre de tres hijos, agradecía a su familia que entienda su esfuerzo y sacrificio en este momento de la compañía de Elon Musk.

«Amo a mi familia y estoy agradecido de que entiendan que hay momentos en los que necesito ir a toda marcha para esforzarme y cumplir. Crear cosas nuevas a la escala de Twitter es muy difícil. Tengo la suerte de estar haciendo este trabajo junto con algunas de las mejores personas en tecnología», finalizó.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD