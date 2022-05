Las autoridades de la isla indonesia de Bali expulsarán de su territorio a una influente rusa y a su pareja porque la mujer se hizo una foto, desnuda, en un árbol sagrado, según anunciaron el viernes los funcionarios de inmigración de Indonesia.

Alina Fazleeva, que tiene miles de seguidores en Instagram, posó desnuda en un árbol de 700 años de antigüedad, en un templo situado en el distrito de Tabanan. La foto, que fue tomada por su marido Andréi Fazleev, se hizo viral, y desató una ola de indignación entre los lugareños. Él también será expulsado.

«Se ha comprobado que ambos realizaron actividades que ponen en peligro el orden público y no respetan las normas locales», declaró a la prensa Jamaruli Manihuruk, jefe de los servicios de inmigración en Bali. La pareja «será castigada con la expulsión», añadió.

Fotografía recuperada de Daily Mail.co.uk/

A ambos se les prohibirá regresar a Indonesia durante al menos seis meses y además deberán participar en una ceremonia de purificación de este lugar sagrado, precisó Manihuruk. Alina Fazleeva pidió disculpas en Instagram y admitió que cometió un «gran error».

En modo de justificación dijo que «hay muchos lugares sagrados en Bali y no todos están señalados». El gobernador de Bali, Wayan Koster, advirtió que su administración no toleraría más a los turistas que no respeten la cultura local, donde predomina la religión hindú.

Cerca de 200 personas han sido expulsadas de la isla de Bali, un popular destino turístico, por infringir la normativa anticovid. Las autoridades indonesias expulsaron en abril a un actor canadiense y autoproclamado gurú del bienestar que publicó un video en el que aparecía bailando desnudo en el monte Batur, un volcán de Bali considerado sagrado.

Fuente | Agence France-Preese/