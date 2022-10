Denuncian falta de mantenimiento en el Colegio Mejía

Estudiantes, padres de familia y ex docentes del Colegio Mejía denuncian deterioro de techos y falta de mantenimiento de la piscina del plantel.

Jorge Raza, ex estudiante y ex docente de la institución, la falta de autonomía económica provoca que estos problemas no se solucionen a tiempo. “Todo tiene que ir al distrito, de ahí vienen las órdenes para arreglos o alguna actividad económica. Ya no hay autonomía prácticamente”, enfatizó.

La piscina del plantel luce sucia, llena de hongo y agua verde.

“Ha estado cerrada bastante tiempo y no le han dado el mantenimiento respectivo. Se suponía que necesitaban ayuda económica exterior para poder mantenerla, por eso nos cobraban para utilizar”, aseguró Aldair Guerrero, egresado del Colegio Mejía.

Por su parte el Ministerio de Educación informó que en los próximos días iniciará una intervención de más de 2 millones de dólares para arreglos en la institución.

La nota completa: