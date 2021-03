Familia encuentra un caimán de dos metros en su garaje

Una familia de Florida (EEUU) salió de su casa y cuando regresó les dio la bienvenida un caimán de 2,1 metros de largo que en su ausencia se metió en el garaje, informaron medios locales.

Torrie Heathcoat publicó en las redes sociales fotos y videos del invasor de su vivienda, que, según escribió, casi le provocó un «ataque de corazón moderado».

Heathcoat contó que pudo escuchar al caimán detrás de la puerta del garaje cuando ella y su familia regresaron a casa.

La puerta había quedado entreabierta en su ausencia porque alguien que entró a buscar algo no la cerró bien.

Expertos de la Comisión de Vida Salvaje y Pesca de Florida (FWC) acudieron a sacar del garaje al intruso, que fue llevado a una granja de caimanes en Fort Myers, en el suroeste de Florida, según escribió la mujer.

