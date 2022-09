Fanáticos están convencidos de que Harry Styles escupió a Chris Pine

Harry Styles y Chris Pine actúan en ‘Don’t Worry Darling‘ y por ello asistieron a la presentación de la película en el Festival de Venecia 2022. Aunque las reseñas del filme fueron parte de los titulares de medios internacionales, trascendió un momento de la proyección en la que Styles, al parecer, escupe a Pine.

El clip muestra al exintegrante de ‘One Direction’ llegando a su butaca para sentarse al lado del coprotagonista de ‘Mujer Maravilla’. Ante la mirada de su novia y directora del filme, Olivia Wilde, Styles hace un gesto extraño que sorprende a Pine. Los fanáticos están convencidos de que Styles escupió en el regazo de Pine.

Lo que respalda la versión de los usuarios de Twitter es el gesto del actor de 42 años. Chris Pine se congela en medio de un aplauso y mira fijamente su regazo con una sonrisa antes de reírse para sí mismo.

Styles no regresa ver a Pine y sigue saludando a otros miembros de la audiencia. Aunque el clip se volvió viral, existe otro video. Desde otro ángulo se puede ver a los dos actores intercambiar palabras de una manera lo suficientemente amigable después del presunto incidente.

Sin dejar pasar días para esclarecer la situación, el representante de Chris Pine salió a desmentir los rumores sobre el escupitajo de Harry Syles. «Esta es una historia ridícula, una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que es claramente engañosa y permite especulaciones tontas», le dijo a Variety.

wtf why would he spit on him?😭 at this point you guys are just doing everything you can to make him look bad like its sad pic.twitter.com/LUr7dA5GXG